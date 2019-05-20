Зеленський: готовий на все заради миру на Донбасі

"Можу запевнити: заради того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все"

Президент Володимир Зеленський заявив, що його перше завдання на цій посаді - це припинення бойових дій на Донбасі.

"Наша найперша задача - припинення вогню на Донбасі. Мене часто запитували: а на що ви готові заради припинення вогню? Дивне питання. А на що готові ви, українці, заради життя близьких вам людей? На що? Можу запевнити: заради того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я точно не боюся приймати складні рішення, я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги і, якщо потрібно буде, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території, ніколи!" - заявив Зеленський з трибуни Верховної Ради.

Президент підкреслив, що і Крим, і Донбас - українські землі.

"Не ми почали цю війну, але нам її завершувати", - додав Зеленський.

Президент України сказав, що першим кроком до світу має стати повернення всіх українських полонених.