Зеленський готується розпустити ЦВК, - ЗМІ

Подання президента нібито вже надійшло для реєстрації в Раді

Президент Володимир Зеленський має намір розпустити Центральну виборчу комісію.

"За даними джерел в Офісі президента, Центральна виборча комісія буде розпущена Верховною Радою найближчим часом. ОП вже підготував подання голови держави з вимогою про розпуск ЦВК до Верховної Ради", - повідомляє видання "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела в Офісі президента.

Подання президента вже передали в апарат Ради для реєстрації. Формальним приводом для розпуску нібито стала ситуація в 198 виборчому окрузі (Черкаська область), де суд скасував протокол ЦВК про результати виборів. За даними комісії, перемогу в окрузі здобув самовисуванець Сергій Рудик, але кандидатка від "Слуги народу" Наталія Дяченко оскаржила результати виборів.

Очікувалося, що Зеленський зробить подання після того, як Рахункова палата проведе аудит ЦВК.

Відповідно до статті 31-1 Закону про Центральну виборчу комісію України, повноваження всього складу ЦВК може достроково припинити парламент за вмотивованим поданням президента України. Рада повинна прийняти рішення не менш ніж двома третинами від її конституційного складу.