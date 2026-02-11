Зеленський хоче оголосити план щодо президентських виборів та референдуму 24 лютого – FT

За даними видання, Україна вже розпочала планування президентських виборів разом із референдумом.

Президент України Володимир Зеленський має намір оголосити план щодо проведення президентських виборів та референдуму у зверненні до роковин російського вторгнення, 24 лютого.

Про це пише Financail Times із посиланням на джерела, цитує Reuters.

За даними видання, Україна вже розпочала планування президентських виборів разом із референдумом.

Раніше Reuters писало, що питання виборів обговорювалося під час нещодавніх зустрічей представників США та України.За даними агентства, амбітною метою лишається підписання мирної угоди між росією та Україною вже в березні. Далі угоду, згідно з планом, мають винести на затвердження в межах загальнонаціонального референдуму в Україні.

Сторони обговорювали можливість референдуму та одночасно з ним виборів президента вже у травні. Президент України Володимир Зеленський, як зазначається, відкритий до ідеї виборів найближчим часом. Хоча інші співрозмовники агентства називають такі терміни фантастичними, адже досі немає згоди щодо ключових питань, зокрема територій.

За даними Reuters, представники виступають за голосування найближчим часом, бо через проміжні вибори у США, що відбудуться в листопаді, потім високопосадовці США матимуть менше часу та політичного капіталу для укладення мирної угоди.