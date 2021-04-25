ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський вніс невідкладний законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу, які передбачають введення кримінальної відповідальності за контрабанду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський хоче повернути кримінальну відповідальність за контрабанду
Фото: Економічна правда
Зеленський пропонує доповнити статті Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, повідомляє "Економічна правда".
Проект закону "Про внесення змін до КК та КПК України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів " зареєстрували в парламенті в п'ятницю, 23 квітня. Тексту законопроекту №5420 на сайті Верховної Ради поки що немає.
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