Зеленський хоче повернути кримінальну відповідальність за контрабанду

Президент Володимир Зеленський вніс невідкладний законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу, які передбачають введення кримінальної відповідальності за контрабанду.

Фото: Економічна правда

Зеленський пропонує доповнити статті Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, повідомляє "Економічна правда". Проект закону "Про внесення змін до КК та КПК України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів " зареєстрували в парламенті в п'ятницю, 23 квітня. Тексту законопроекту №5420 на сайті Верховної Ради поки що немає. Читайте також: Зеленський підписав закон щодо примусової реструктуризації валютних кредитів

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію