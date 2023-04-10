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Зеленський хоче провести телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії

10 квітня 2023, 18:50
Зеленський хоче провести телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії
Володимир Зеленський
Україна очікує, що Індія, яка цього року головує у G20, запросить офіційних осіб Києва взяти участь у заходах G20 та активізувати політичний діалог.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила, що президент України Володимир Зеленський планує провести телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Про це Еміне Джапарова розповіла в інтерв'ю телекомпанії CNBC TV18.

"Ми думаємо, що Індія має відігравати більшу роль на глобальному рівні, більшу роль в українському питанні. На нашу думку, першим кроком на цьому шляху є посилення політичного діалогу на найвищому рівні. Мій візит – це перший крок. Ціллю є – і Президент запитував про це – телефонна розмова з Премʼєр-міністром одного дня. Ми дуже сподіваємося на його візит до Києва", - сказала Джапарова.

Перша заступниця міністра відзначила, що, крім того, Україна буде рада вітати радника з питань національної безпеки Аджита Доваля та представників МЗС Індії.

За словами Джапарової, Україна вважає, що Нью-Делі має бути залучений в українське питання більшою мірою.

"На нашу думку, із глобальною роллю Індії – особливо враховуючи роль у G20, враховуючи вплив на глобальний Південь та її лідерську роль для країн Азії, Африки – важливо не уникати обговорень про Україну. Тут це може здаватися регіональним чи віддаленим питанням, але це не так", - сказала перша заступниця глави МЗС.

Нагадаємо, у понеділок Джапарова розпочала дводенний візит до Індії.

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