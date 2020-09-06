Зеленський хотів заразитися COVID-19, щоб врятувати людей від депресії
Про це глава держави розповів журналістам "Української правди" під час поїздки до Хмельницької області, передає Укрінформ.
"Я хотів на собі пройти цей етап, щоб людям було легше. Коли був у нас момент депресії, ми зібралися. Я запропонував нашим: "Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально". Щоб люди розуміли - це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу. Але щоб люди зрозуміли і те, що це не чума. Щоб не було депресухи. На самому початку був момент дуже страшний, коли люди вважали, що ми всі помремо" , - сказав Зеленський.
Але, за словами Зеленського, від такої ідеї відмовилися, хоча сам він коронавірусу не боїться.
"Вирішили, що занадто. Що перебір... Але мене, звичайно, сім'я б не пробачила. Сказали б, що я божевільний. І, в принципі, були б праві", - зазначив Президент.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 9 червня в Україні 27856 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 810 летальних, 12412 пацієнтів одужало.
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