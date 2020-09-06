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Зеленський хотів заразитися COVID-19, щоб врятувати людей від депресії

"Я хотів на собі пройти цей етап, щоб людям було легше"
Президент Володимир Зеленський хотів штучно заразитися коронавірусом і пропустити хворобу через себе, щоб таким чином морально підтримати людей на початковому етапі пандемії.
Зеленський хотів заразитися COVID-19, щоб врятувати людей від депресії ukrinform.ua/

Про це глава держави розповів журналістам "Української правди" під час поїздки до Хмельницької області, передає Укрінформ.

"Я хотів на собі пройти цей етап, щоб людям було легше. Коли був у нас момент депресії, ми зібралися. Я запропонував нашим: "Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально". Щоб люди розуміли - це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу. Але щоб люди зрозуміли і те, що це не чума. Щоб не було депресухи. На самому початку був момент дуже страшний, коли люди вважали, що ми всі помремо" , - сказав Зеленський.

Але, за словами Зеленського, від такої ідеї відмовилися, хоча сам він коронавірусу не боїться.

"Вирішили, що занадто. Що перебір... Але мене, звичайно, сім'я б не пробачила. Сказали б, що я божевільний. І, в принципі, були б праві", - зазначив Президент.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 9 червня в Україні 27856 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 810 летальних, 12412 пацієнтів одужало.

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09 06 2020 11:40
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