Байден попросив вибачення за затримку з постачанням зброї для України

Президент США наголосив, що американський народ підтримує Україну в довгостроковій перспективі.

Президент США Джо Байден вибачився перед президентом України Володимиром Зеленським за багатомісячну затримку у постачанні військової допомоги для України.

Про це повідомляє The Associated Press.

Відповідну заяву Байден зробив під час переговорів з Зеленським у Парижі 7 червня. Очільник США сказав Зеленському, що він перепрошує перед українським народом за той період, коли військова допомога не надходила.

"Я прошу вибачення за тижні незнання, чи буде прийнято з точки зору фінансування, тому що ми мали проблеми з ухваленням законопроекту, який ми повинні були прийняти, в якому були гроші від деяких наших дуже консервативних членів, які затримували його, але ми зробили це", – сказав Байден.

Президент США наголосив, що американський народ підтримує Україну в довгостроковій перспективі: "Ви знаєте, ви не схилилися, ви взагалі не поступилися, ви продовжуєте боротися у спосіб, який просто дивовижний, просто чудовий – і ми не збираємося вас залишати".

До слова, обидва президенти прибули до Франції, щоб взяти участь у заходах, присвячених 80-й річниці висадки союзних військ у Нормандії.

Нагадаємо, американський лідер Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Франції оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Йдеться про озброєння на суму 225 мільйонів доларів.