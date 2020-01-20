Зеленський і Гончарук нагадали голові ОБСЄ про цілодобовий моніторинг
Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Олексій Гончарук провели зустрічі з прем’єр-міністром, міністром європейських і закордонних справ Албанії, чинним головою ОБСЄ Еді Рамою, повідомляє "Українська правда".
Джерело: сайт президента, Twitter Гончарука
Деталі: Український президент зазначив, що на зустрічі в Нормандському форматі у Парижі 9 грудня 2019 року сторони домовилися про цілодобову роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, дзеркальне збільшення кількості спостерігачів на контрольованій Україною території та на окупованій, а також про доступ ОБСЄ на ділянки, де не відбулося розведення сил.
Рама погодився, що такий формат допоможе отримувати більш достовірні дані спостереження, а також наголосив, що Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ слід посилити.
Сторони обговорили питання розширення мандата місії ОБСЄ в Україні.
Також ішлося про економічні відносини між Україною та Албанією, зокрема, розвиток туристичної галузі та потенціал товарообігу.
Фото: Українська правда
Пряма мова Зеленського: "Для нас дуже важливо, що Албанія завжди підтримувала суверенітет і територіальну цілісність України. Дякуємо вам за це.
Дуже важливо - це робота ОБСЄ у форматі 24/7 на всій території Донбасу, включно зі спостереженням на українсько-російському кордоні. І вкрай необхідно, щоб там були створені умови для безпеки спостерігачів. Це важлива гуманітарна місія".
Пряма мова Гончарука: "Необхідно, аби СММ ОБСЄ здійснювала спостереження безпекової ситуації на тимчасово окупованих Росією територіях України в режимі 24/7. Більш того, необхідно, аби структури ОБСЄ працювали як у тимчасово окупованих ОРДЛО, так і в Криму. Це потребує збільшення її бюджету.
У зв'язку з цим, ми сподіваємося, що під час головування в ОБСЄ Албанія зверне увагу інших держав-учасниць на необхідність збільшення такого фінансування та проведе необхідні перемовини".
Нагадаємо, що Албанія почала головування в ОБСЄ: Україна серед головних пріоритетів.
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