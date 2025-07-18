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Зеленський і Макрон провели годинну розмову

18 липня 2025, 13:36
Зеленський і Макрон провели годинну розмову
Володимир Зеленський
Говорили про постачання ракет ППО і підготовку українських пілотів

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення змістовної, годинної розмови з французьким колегою Еммануелем Макроном. Лідери країн обговорили ситуацію на передовій та термінові оборонні потреби України.

Про це президент написав у Telegram.

Серед іншого йшлося про постачання ракет для SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів. Обговорили й роботу в форматі коаліції охочих і реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі. 
 
"Також детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів. Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів", – сказав Зеленський.
 
Президент України окремо відзначив домовленість про підготовку пілотів для французьких літаків Mirage: Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках. 
 
Президент подякував Франції за відчутний внесок у наповнення і просування 18-го пакету санкцій Євросоюзу. 
Франціявійна в Україніросія окупанти

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