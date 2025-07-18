Зеленський і Макрон провели годинну розмову

Говорили про постачання ракет ППО і підготовку українських пілотів

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення змістовної, годинної розмови з французьким колегою Еммануелем Макроном. Лідери країн обговорили ситуацію на передовій та термінові оборонні потреби України.

Про це президент написав у Telegram.

Серед іншого йшлося про постачання ракет для SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів. Обговорили й роботу в форматі коаліції охочих і реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі.

"Також детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів. Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів", – сказав Зеленський.

Президент України окремо відзначив домовленість про підготовку пілотів для французьких літаків Mirage: Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках.

Президент подякував Франції за відчутний внесок у наповнення і просування 18-го пакету санкцій Євросоюзу.