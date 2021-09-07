Зеленський і Меркель зустрінуться у Берліні за вечерею

Федеральний канцлер Ангела Меркель зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським 12 липня 2021 року о 19:00 за спільною вечерею

Канцлер ФРН Ангела Меркель та Президент України Володимир Зеленським проведуть 12 липня зустріч за вечерею.

Про це повідомив офіційний представник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт на брифінгу 9 липня, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Федеральний канцлер Ангела Меркель зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським 12 липня 2021 року о 19:00 за спільною вечерею", - заявив речник (20.00 за київським часом - ред).

Темами обговорення, за його словами, будуть двосторонні відносини та реалізація Мінських угод щодо врегулювання конфлікту на сході України, процес реформ в Україні, економічні питання, а також відносини з Росією. Серед тем дискусії також питання навколо будівництва "Північного потоку-2".

Очікуються заяви обох лідерів для преси.

Вранці цього дня Зеленський зустрінеться з федеральним президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Як повідомлялось, 12 липня Президент України Володимир Зеленський здійснить одноденний візит до Берліна.