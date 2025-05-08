Зеленський і Мерц обговорили перспективи співпраці та підтримку України

Володимир Зеленський провів 8 травня розмову з новообраним канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

За словами глави держави, він привітав Мерца з обранням на посаду й побажав успіхів.

"Розраховуємо, що Німеччина продовжить відігравати одну з ключових ролей у підтримці України, для захисту наших людей зараз і для відновлення країни після закінчення війни. Є великий потенціал партнерства між Україною та Німеччиною, і ми вже домовилися працювати над реалізацією багатьох важливих речей. Обговорили перспективи співпраці. Пан канцлер запевнив у продовженні підтримки України. Було важливо це почути", - переповів деталі розмови Зеленський.

Президент додав, що вони з Мерцом також говорили про те, "як зробити дипломатію ще більш змістовною".

"Будемо працювати разом заради достойного миру. Плануємо графік контактів на найближчий час", - зауважив Зеленський.