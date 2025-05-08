Зеленський і Мерц обговорили перспективи співпраці та підтримку України
08 травня 2025, 21:07
Володимир Зеленський
"Пан канцлер запевнив у продовженні підтримки України. Було важливо це почути", - розповів український президент.
Володимир Зеленський провів 8 травня розмову з новообраним канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.
Про це він повідомив у Telegram.
За словами глави держави, він привітав Мерца з обранням на посаду й побажав успіхів.
"Розраховуємо, що Німеччина продовжить відігравати одну з ключових ролей у підтримці України, для захисту наших людей зараз і для відновлення країни після закінчення війни. Є великий потенціал партнерства між Україною та Німеччиною, і ми вже домовилися працювати над реалізацією багатьох важливих речей. Обговорили перспективи співпраці. Пан канцлер запевнив у продовженні підтримки України. Було важливо це почути", - переповів деталі розмови Зеленський.
Президент додав, що вони з Мерцом також говорили про те, "як зробити дипломатію ще більш змістовною".
"Будемо працювати разом заради достойного миру. Плануємо графік контактів на найближчий час", - зауважив Зеленський.