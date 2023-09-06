Зеленський і Нетаньягу планують обговорити проблеми, що накопичилися

Однією з головних тем розмови для Нетаньягу, ймовірно, буде домовленість про майбутнє паломництво хасидів до Умані.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїль Біньямін Нетаньягу до 10 вересня, ймовірно, переговорять телефоном щодо проблем, які накопичилися у взаєминах між країнами.

Про це повідомив The Times of Israel.

Співрозмовник LIGA.net у дипломатичних колах підтвердив можливість розмови президента України та прем'єра Ізраїлю найближчим часом. За його словами, про розмову із Зеленським попросив Нетаньягу.

Однією з головних тем розмови для Нетаньягу буде домовленість про майбутнє паломництво хасидів до Умані, зазначається у ЗМІ.