Зеленський і путін планують відвідати Туреччину
Про це пише турецька газета Hürriyet.
"Багато глав іноземних держав надали інформацію про участь у церемонії в суботу. путін відвідає Туреччину з окремим спеціальним візитом. Після нього до Туреччини приїде президент України Зеленський. Під час візиту путіна та Зеленського будуть обговорюватися перебіг війни і "зерновий коридор", – пише кореспондентка турецької газети Hürriyet Ханде Фірат.
Під час розмови із президентом США Джо Байденом останній сказав Ердогану: "Я вважаю, що втручання Заходу проти вас є несправедливим".
Hürriyet повідомляє, що інавгурація Ердогана запланована на 3-4 червня.