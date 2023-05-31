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Зеленський і путін планують відвідати Туреччину

31 травня 2023, 10:59
Зеленський і путін планують відвідати Туреччину
Фото: Команда Зеленського / Facebook
Президент України Володимир Зеленський та президент рф владімір путін планують відвідати Туреччину після інавгурації турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це пише турецька газета Hürriyet.

"Багато глав іноземних держав надали інформацію про участь у церемонії в суботу. путін відвідає Туреччину з окремим спеціальним візитом. Після нього до Туреччини приїде президент України Зеленський. Під час візиту путіна та Зеленського будуть обговорюватися перебіг війни і "зерновий коридор", – пише кореспондентка турецької газети Hürriyet Ханде Фірат.

Під час розмови із президентом США Джо Байденом останній сказав Ердогану: "Я вважаю, що втручання Заходу проти вас є несправедливим".

Hürriyet повідомляє, що інавгурація Ердогана запланована на 3-4 червня.

ЕрдоганПутінзеленський

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