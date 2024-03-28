Зеленський і спікер Палати представників США обговорили допомогу Україні

Говорили про важливість підтримки України від Конгресу.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників американського Конгресу Майком Джонсоном.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Зеленського, він подякував Джонсону, обом партіям, американському народу та Президенту Джо Байдену за "життєво важливу підтримку України від початку російського вторгнення" і наголосив на важливості подальшої допомоги.

"Розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про стрімке посилення російського повітряного терору. Лише за минулий тиждень українські міста та громади зазнали ударів 190 ракетами, 140 "шахедами" та 700 КАБами. Виведена з ладу найбільша українська ГЕС. У цій ситуації швидке ухвалення Конгресом допомоги для України критично важливе", - наголосив Президент.

Зеленський зазначив, що "ми усвідомлюємо, що в Палаті представників є різні позиції щодо того, як це зробити, але головне – щоб питання допомоги Україні залишалося чинником об’єднання".

Також Зеленський і Джонсон обговорили необхідність якнайшвидшого перекриття джерел, з яких росія фінансує свою війну, та використання заморожених російських активів на користь України.

"В цьому ми також розраховуємо на лідерство Конгресу", - додав Президент України.