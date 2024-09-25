Зеленський і Столтенберг обговорили посилення ППО та вступ України в НАТО

Президент України розповів, які питання обговорив із генсеком Альянсу.

Глава Української держави Володимир Зеленський зустрівся із генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом. Президент подякував йому за підтримку нашої країни.

"Ми обговорили необхідність посилення української протиповітряної оборони, продовження роботи заради того, щоб наша держава отримала запрошення в НАТО якомога скоріше, та важливість вчасної реалізації всіх домовленостей Вашингтонського саміту Альянсу", - наголосив Зеленський у Telegram.

Водночас генсек НАТО після зустрічі з українським президентом у соцмережі Х заявив, що сторони згодні з тим, що майбутнє України в НАТО.

"Важлива зустріч з моїм хорошим другом президентом Зеленським на ГА ООН у Нью-Йорку... Ми продовжимо працювати разом, щоб наблизити цей день (коли Україна стане членом НАТО - ред). і допомогти їй перемогти в боротьбі за свободу", - вказав Столтенберг.