Зеленський і Сунак зустрілися у Молдові
01 червня 2023, 20:23
Володимир Зеленський
Говорили про далекобійні ракети, ситуацію на фронті й майбутній саміт НАТО у Вільнюсі.
1 червня президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак провели зустріч у Молдові.
Про це Зеленський повідомив у Facebook.
Він зазначив, що говорив із Сунаком про ракети Storm Shadow, які Україні надала Великобританія.
"Це саме та зброя, якої ми потребуємо сьогодні. Вона допомагає нам перемогти", – наголосив президент України.
Також він розповів прем'єру Британії про ситуацію на фронті й зазначив, що для захисту населення й цивільної інфраструктури необхідно створити повітряний щит над українськими містами.
"Розглянули очікування України від Вільнюського саміту НАТО. Для України важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в Альянсі, що буде ще одним мотивувальним чинником для Збройних сил України й усього українського народу. Дякую Великобританії й особисто пану премʼєр-міністру за допомогу, яка надається Україні. За лідерство у створенні танкової й авіаційної коаліції, зокрема, у готовності розпочати підготовку українських пілотів", – додав він і оприлюднив відео із зустрічі.
Сунак у Facebook опублікував фото, зроблене під час зустрічі в Молдові.
"Завжди велика честь зустрітися з моїм другом президентом Зеленським. Наша робота триває, щоб підтримати вас і забезпечити перемогу вашої країни в цій жорстокій війні. Ми працюємо із друзями й союзниками, щоб забезпечити Україні бойовий повітряний потенціал, необхідний для відбиття російських атак, які тривають", – написав він.
Про це Зеленський повідомив у Facebook.
Він зазначив, що говорив із Сунаком про ракети Storm Shadow, які Україні надала Великобританія.
"Це саме та зброя, якої ми потребуємо сьогодні. Вона допомагає нам перемогти", – наголосив президент України.
Також він розповів прем'єру Британії про ситуацію на фронті й зазначив, що для захисту населення й цивільної інфраструктури необхідно створити повітряний щит над українськими містами.
"Розглянули очікування України від Вільнюського саміту НАТО. Для України важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в Альянсі, що буде ще одним мотивувальним чинником для Збройних сил України й усього українського народу. Дякую Великобританії й особисто пану премʼєр-міністру за допомогу, яка надається Україні. За лідерство у створенні танкової й авіаційної коаліції, зокрема, у готовності розпочати підготовку українських пілотів", – додав він і оприлюднив відео із зустрічі.
Сунак у Facebook опублікував фото, зроблене під час зустрічі в Молдові.
"Завжди велика честь зустрітися з моїм другом президентом Зеленським. Наша робота триває, щоб підтримати вас і забезпечити перемогу вашої країни в цій жорстокій війні. Ми працюємо із друзями й союзниками, щоб забезпечити Україні бойовий повітряний потенціал, необхідний для відбиття російських атак, які тривають", – написав він.