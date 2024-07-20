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Зеленський і Трамп домовились особисто зустрітися і поговорити про мир

20 липня 2024, 09:07
Зеленський і Трамп домовились особисто зустрітися і поговорити про мир
Володимир Зеленський
Президент України та республіканський кандидат провели телефонну розмову.
Президент Володимир Зеленський провів розмову телефоном із Дональдом Трампом.
 
Про це він написав на своїй сторінці у мережі X (Twitter).
 
За словами глави держави, він привітав республіканця з офіційним отриманням номінації від партії та засудив "шокуючу спробу вбивства у Пенсильванії", побажавши експрезиденту США сили та абсолютної безпеки у майбутньому.
 
Зеленський також підкреслив важливість двопартійної та двопалатної підтримки України у Конгресі та подякував за допомогу від Сполучених Штатів.
 
Політики домовилися про особисту зустріч, під час якої "обговорять, як зробити мир справедливим та тривалим".
 
У своїй соцмережі TruthSocial Трамп назвав розмову із Зеленським "дуже хорошою" та заявив, що цінує цей дзвінок. Він також повторив тезу своєї передвиборчої програми про те, що "принесе світові мир і закінчить війну, а обидві сторони зможуть об'єднатися, щоб укласти мирну угоду, яка закінчить насильство та прокладе шлях до процвітання".
Дональд Трампвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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