Зеленський і Трамп можуть зідзвонитися на тлі паузи у допомозі США

Такі плани з'явилися після інформації про те, що США різко призупинили постачання зброї в Україну.

США та Україна працюють над організацією телефонної розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

Про це повідомили два джерела Politico.

Такі плани з'явилися після інформації про те, що США різко призупинили постачання зброї в Україну.

"США сьогодні інформують Україну про це рішення в Києві, а також найближчим часом буде організовано телефонну розмову між Трампом і Зеленським. США заявляють, що це не пауза і не призупинення. США все ще визначаються з тим, як найкраще підтримати оборону України. Це залишається пріоритетом", - сказав європейський дипломат.

Водночас у Politico додають, що рішення Пентагону про призупинення деяких постачань зброї в Україну стало несподіваним навіть для тих, хто добре обізнаний у цих питаннях. Серед них є члени Конгресу, чиновники Державного департаменту та ключові європейські союзники. "Несподіваний крок у понеділок викликав занепокоєння і розчарування, в тому числі серед провідних республіканців, які вважають, що один із високопоставлених чиновників Пентагону мав надмірний вплив на це рішення", - підкреслюють у виданні. У Politico нагадали, що таку паузу ініціював керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі та невелике коло радників через побоювання, що запаси деяких видів озброєння в США закінчуються.

"Навіть союзники президента Дональда Трампа були розчаровані цим кроком і звинуватили таких чиновників, як Колбі, який очолював перегляд запасів боєприпасів США, що передував заморожуванню, у тому, що вони просували цей крок, не поінформувавши про це решту адміністрації та інших", - продовжили у матеріалі.

За словами союзників, рішення про припинення постачань зброї в Україну, швидше за все, було прийнято без узгодження всередині адміністрації після того, як масові скорочення в Раді нацбезпеки зменшили орган до частки його колишнього розміру.

Своєю чергою один американський посадовець сказав, що рішення Пентагону було нескоординованим та стало несподіваним для Держдепартаменту.

Водночас голова комітету з питань асигнувань Палати представників Том Коул заявив, що дізнався про таке рішення з новин, однак не має жодних претензій.

Також конгресмен Майк Роджерс назвав це "звичайною паузою, щоб подивитися, які у нас запаси" після нещодавніх військових операцій на Близькому Сході.

"Вони просто проводять точний підрахунок. І є три різні категорії [боєприпасів], де, на їхню думку, ми трохи відстаємо від того, що нам потрібно для наших власних цілей. Ми намагаємося змусити їх надати нам остаточні деталі щодо цих трьох категорій", - додав він.

Однак Роджерс вважає, що Пентагон повинен публічно пояснити, чому він призупинив постачання зброї.