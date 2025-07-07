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ПОЛІТИКА

Зеленський і Трамп обговорювали зміну посла України в США — Bloomberg

07 липня 2025, 12:59
Зеленський і Трамп обговорювали зміну посла України в США — Bloomberg
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У переліку кандидатів чотири міністри, в тому числі Умєров та Галущенко.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом у п’ятницю, 4 липня, обговорив питання заміни чинного українського посла у Вашингтоні.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з деталями розмови.

Згідно з публікацією, серед потенційних кандидатів на посаду посла України в США розглядаються прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем’єрка Ольга Стефанішина, міністр оборони Рустем Умєров і міністр енергетики Герман Галущенко. Зеленський вже доручив Міністерству закордонних справ почати консультації з американською стороною щодо нового призначення.

Bloomberg зазначає, що рішення про зміну посла Оксани Маркарової відбувається у чутливий період українсько-американських відносин. Адміністрація Дональда Трампа нещодавно призупинила передачу артилерійських боєприпасів та систем ППО Україні, що стало несподіванкою для Києва. При цьому спроби нового президента США розпочати мирні переговори з москвою поки не дали конкретних результатів.

Чутки про можливу заміну посла Маркарової циркулювали ще з осені 2024 року, коли республіканці в Конгресі почали критикувати її діяльність. Уряд також розглядав варіанти зміни ще взимку, а серед попередніх кандидатів називалися заступник голови ОПУ Ігор Жовква та знову ж таки Стефанішина.

Формальним підґрунтям для ротації посла є завершення чотирирічного дипломатичного терміну Маркарової, яка обіймає цю посаду з 2021 року.

Наявність серед кандидатів чинного прем’єра Шмигаля може свідчити про серйозні плани щодо його звільнення. Хоча сам Зеленський публічно заперечував наміри змінити голову уряду, це кадрове рішення може стати частиною ширших політичних змін напередодні осені.

СШАДональд ТрампОксана МаркароваДенис ШмигальГалущенкоРустем УмєровВолодимир Зеленський

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