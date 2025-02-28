Зеленський і Трамп зустрілися у Білому домі (оновлено)
Президент України Володимир Зеленський прибув у п’ятницю до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє Reuters.
Це перша зустріч лідерів США та України після того, як Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США.
Сьогодні вони мають підписати угоду про українські корисні копалини. Раніше Трамп казав, що це буде "дуже хороша зустріч".
Зеленський приїхав до Білого дому після зустрічі з американськими сенаторами.
Головними темами перемовин із сенаторами, за словами президента, стали продовження військової допомоги Укрїні та відповідні законодавчі ініціативи, зустріч із президентом Трампом, зусилля для досягнення справедливого й міцного миру, українське бачення закінчення війни та важливість надійних гарантій безпеки.
"Пишаємося тим, що маємо таких стратегічних партнерів і друзів, як Сполучені Штати Америки. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії", – написав глава держави.
В рамках візиту заплановане підписання так званої "угоди про надра" – Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.
Угода між Україною та США щодо рідкісноземельних ресурсів є великим зобов'язанням Вашингтона. Її буде підписано вже сьогодні, 28 лютого, заявив Дональд Трамп, повідомляє Sky News.
За його словами, Україна і США підпишуть "дуже справедливу угоду".
"Це велике зобов'язання з боку США", - підкреслив Трамп.
Зі свого боку Зеленський висловив сподівання, що такий документ "стане кроком уперед для України".
Також, за словами глави української держави, він планує обговорити з Трампом, що США "готові зробити" в контексті допомоги Україні.