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ПОЛІТИКА

Зеленський і Трамп зустрілися у Білому домі (оновлено)

28 лютого 2025, 18:41
Зеленський і Трамп зустрілися у Білому домі (оновлено)
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Відбудуться їх заяви для ЗМІ та церемонія підписання рамкової угоди про корисні копалини між двома країнами.

Президент України Володимир Зеленський прибув у п’ятницю до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters.

Це перша зустріч лідерів США та України після того, як Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США.

Сьогодні вони мають підписати угоду про українські корисні копалини. Раніше Трамп казав, що це буде "дуже хороша зустріч".

Зеленський приїхав до Білого дому після зустрічі з американськими сенаторами. 

Головними темами перемовин із сенаторами, за словами президента, стали продовження військової допомоги Укрїні та відповідні законодавчі ініціативи, зустріч із президентом Трампом, зусилля для досягнення справедливого й міцного миру, українське бачення закінчення війни та важливість надійних гарантій безпеки.

"Пишаємося тим, що маємо таких стратегічних партнерів і друзів, як Сполучені Штати Америки. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії", – написав глава держави.

В рамках візиту заплановане підписання так званої "угоди про надра" –  Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.

Угода між Україною та США щодо рідкісноземельних ресурсів є великим зобов'язанням Вашингтона. Її буде підписано вже сьогодні, 28 лютого, заявив Дональд Трамп, повідомляє Sky News.

За його словами, Україна і США підпишуть "дуже справедливу угоду".

"Це велике зобов'язання з боку США", - підкреслив Трамп.

Зі свого боку Зеленський висловив сподівання, що такий документ "стане кроком уперед для України".

Також, за словами глави української держави, він планує обговорити з Трампом, що США "готові зробити" в контексті допомоги Україні.

Дональд ТрампзустрічВолодимир Зеленський

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