Зеленський і віцепрезидент США Венс уперше зустрілися після перепалки в Білому домі
18 травня 2025, 14:25
Фото: GettyImages
Президент України і віцепрезидент США потиснули один одному руку.
Президент України Володимир Зеленський 18 травня на церемонії інтронізації Папи Римського Лева XIV у Ватикані зустрівся з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом.
Про це пише Bloomberg.
Вони побачилися вперше після емоційної суперечки 28 лютого в Овальному залі Білого дому.
На фото видно, що президент України і віцепрезидент США потиснули один одному руку.
Президент України, появу якого на площі Святого Петра зустріли оплесками, сидів поруч із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, а Венс — неподалік, пише Bloomberg.