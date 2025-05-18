Зеленський і віцепрезидент США Венс уперше зустрілися після перепалки в Білому домі

Президент України і віцепрезидент США потиснули один одному руку.

Президент України Володимир Зеленський 18 травня на церемонії інтронізації Папи Римського Лева XIV у Ватикані зустрівся з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом.

Вони побачилися вперше після емоційної суперечки 28 лютого в Овальному залі Білого дому.

На фото видно, що президент України і віцепрезидент США потиснули один одному руку.

Президент України, появу якого на площі Святого Петра зустріли оплесками, сидів поруч із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, а Венс — неподалік, пише Bloomberg.