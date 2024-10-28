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ПОЛІТИКА

Зеленський: Індія має можливість вплинути на завершення війни в Україні

28 жовтня 2024, 11:36
Зеленський: Індія має можливість вплинути на завершення війни в Україні
https://president.gov.ua/
Як відзначив Зеленський, Моді є прем’єр-міністром величезної країни з точки зору населення, економіки й впливу.

Голова індійського уряду Нарендра Моді міг би вплинути на завершення війни між Україною та російською федерацією (рф). Зокрема на території Індії могли б пройти переговори між Києвом та москвою. 

Про це заявив в інтерв'ю The Times of India президент Володимир Зеленський.

Як відзначив Зеленський, Моді є прем’єр-міністром величезної країни з точки зору населення, економіки й впливу. 

"Така країна не може просто сказати, що ми зацікавлені в закінченні війни - ми всі в цьому зацікавлені. Прем’єр-міністр Моді може впливати на завершення війни з Україною. Це його величезна цінність у будь-якому конфлікті. Це величезна цінність Індії", - пояснив президент. 

Він додав, що блокування економіки росії, дешевих енергоресурів, а також оборонно-промислового комплексу (ОПК) ворога призвели б до зниження спроможностей москви вести війну проти України. 

У тому ж числі Індія могла б організувати переговори між Україною та росією. Втім, для цього необхідно підготуватись й організувати діалог відповідно до українського формату, оскільки війна триває саме на нашій території. У тому ж числі Україна має власну платформу, а саме саміт миру. 

Зеленський додав, що нещодавно оприлюднений план перемоги не є розмінною монетою або ж темою переговорів із росією. Зокрема це стосується й запрошення України до НАТО. 

Моді, як відзначив президент, також міг би допомогти України із поверненням насильно депортованих до росії дітей. 

"Ви можете змусити путіна повернути українських дітей… Прем’єр-міністр Моді може використати свій вплив і сказати путіну, просто дайте мені 1000 українських дітей, які будуть повернуті в Україну. Нехай прем’єр-міністр Моді поверне хоча б 1000 українських дітей", - пояснив президент. 

23 серпня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав Київ з офіційним візитом, у ході якого було підписано чотири угоди про співпрацю між Індією та Україною.

ІндіяВолодимир Зеленськийвійна в УкраїніМоді

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