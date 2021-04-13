Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

"Сьогодні я вношу до парламенту законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Суду, який так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості. Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов’язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні", - зазначив Зеленський, повідомляє "Укрінформ".

Він підкреслив, що суд, одним рішенням якого, за словами Президента, може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований."Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону", - додав глава держави.

В ОП зазначили, що відповідно до частини другої статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізовується та ліквідовується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради Президент (після консультацій з Вищою радою правосуддя).

"У демократичному суспільстві повага й довіра до суду мають бути безумовними. Але там, де вмирає довіра, закінчується й демократія. ОАСК мав достатньо часу, щоб одуматися, подивитися на себе в дзеркало та віднайти там прості речі, які так шукають у ньому суспільство й держава, – справедливість, неупередженість і чесність. Замість цього бачимо чергові скандали з "плівками", корупцію пов’язаних осіб із забитими грошима сейфами та численні сумнівні рішення. Довіра до Окружного адміністративного суду м. Києва втрачена", - заявили в Офісі глави держави.

Зазначається також, що стара, неефективна судова система не спроможна забезпечити запит українців на справедливість й поданий законопроєкт засвідчує вірність Президента своїм обіцянкам щодо повного очищення судової системи, яка втратила довіру громадян України.

ОАСК відомий своїми резонансними рішеннями, серед яких – скасування нового українського правопису, скасування рішення Київради про перейменування Московського проспекту на проспект Бандери, визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку", призупинення процесу перейменування УПЦ Московського патріархату, поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби та інші.

У жовтні 2020 року Зеленський у відповідь на петицію з проханням подати до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію ОАСК запропонував розпочати консультації з Вищою радою правосуддя для "напрацювання прозорої та коректної процедури, яка дозволила б вирішити питання ОАСК" та "зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації".Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.