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Зеленський ініціював ратифікацію 100-річної угоди з Британією

02 серпня 2025, 14:42
Зеленський ініціював ратифікацію 100-річної угоди з Британією
Фото: з вільних джерел
Вона має закріпити партнерство України з Великою Британією на століття.

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №0332 про ратифікацію сторічної угоди з Великою Британією. 

Відповідна інформація з’явилася на сайті парламенту.

Документ закріплює домовленості, досягнуті у січні цього року під час підписання 100-річної угоди про партнерство між Україною та Великою Британією. Її підписали президент Володимир Зеленський і тодішній прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Угода передбачає всебічне довгострокове співробітництво між двома країнами — у сферах торгівлі, безпеки, оборони, науки, технологій, освіти, культури та інших галузях.

"Сьогодні дійсно історичний день. Відносини України та Великої Британії близькі як ніколи. Ми вийшли на новий рівень – це більше, ніж стратегічні відносини. Ми підписали угоду про 100-річне партнерство", - заявив раніше Зеленський.

Також в березні Велика Британія оголосила про передачу Україні 5 тисяч ракет для боротьби з іранськими дронами-камікадзе "Шахед".

 

Велика Британіяугода

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