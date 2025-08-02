Зеленський ініціював ратифікацію 100-річної угоди з Британією

Вона має закріпити партнерство України з Великою Британією на століття.

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №0332 про ратифікацію сторічної угоди з Великою Британією.

Відповідна інформація з’явилася на сайті парламенту.

Документ закріплює домовленості, досягнуті у січні цього року під час підписання 100-річної угоди про партнерство між Україною та Великою Британією. Її підписали президент Володимир Зеленський і тодішній прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Угода передбачає всебічне довгострокове співробітництво між двома країнами — у сферах торгівлі, безпеки, оборони, науки, технологій, освіти, культури та інших галузях.

"Сьогодні дійсно історичний день. Відносини України та Великої Британії близькі як ніколи. Ми вийшли на новий рівень – це більше, ніж стратегічні відносини. Ми підписали угоду про 100-річне партнерство", - заявив раніше Зеленський.

Також в березні Велика Британія оголосила про передачу Україні 5 тисяч ракет для боротьби з іранськими дронами-камікадзе "Шахед".