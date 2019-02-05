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Зеленський кличе бізнесменів розставляти крапки над "і"

"За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими"
Переможець президентських виборів Володимир Зеленський запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустріч "найближчим часом".
Зеленський кличе бізнесменів розставляти крапки над "і" Володимир Зеленський

Дата та місце зустрічі в повідомленні на офіційній сторінці Зеленського у Facebook не вказуються, повідомляє "Українська правда".

"За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей. Тому офіційно запрошую представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями. Розставимо всі крапки над "і",– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що переможець виборів президента Володимир Зеленський зустрівся з муфтіями та мусульманськими релігійними діячами та зазначив, що прагне "миру між віруючими різних релігій".

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02 05 2019 18:36
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