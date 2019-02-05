ПОЛІТИКА НОВИНИПереможець президентських виборів Володимир Зеленський запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустріч "найближчим часом".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський кличе бізнесменів розставляти крапки над "і"
"За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими"
Володимир Зеленський
Дата та місце зустрічі в повідомленні на офіційній сторінці Зеленського у Facebook не вказуються, повідомляє "Українська правда".
"За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей. Тому офіційно запрошую представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями. Розставимо всі крапки над "і",– йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що переможець виборів президента Володимир Зеленський зустрівся з муфтіями та мусульманськими релігійними діячами та зазначив, що прагне "миру між віруючими різних релігій".
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02 05 2019 18:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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