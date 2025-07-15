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Зеленський легалізував множинне громадянство: подробиці

15 липня 2025, 17:34
Зеленський легалізував множинне громадянство: подробиці
Володимир Зеленський
Відтепер, за певних умов українці зможуть одночасно мати паспорти двох і більше країн.
Президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження в Україні інституту множинного громадянства. За певних умов українці зможуть одночасно мати паспорти двох і більше країн.
 
Про це йдеться у картці проекту закону.
 
Відповідний документ вперше на законодавчому рівні врегульовує питання множинного громадянства.
 
Ним вводиться поняття "множинне громадянство (підданство)", під яким розуміється одночасна належність особи до громадянства (підданства) двох або більше держав.
 
Закон про множинне громадянство передбачає для громадян України:
 
  • Врегульовується факт наявності іноземного громадянства без загрози втрати українського (за умови, що інша держава входить до переліку країн, визначених урядом).
  • Право офіційно отримати громадянство іншої країни, не відмовляючись від українського (за умови, що інша держава входить до переліку країн, визначених урядом).
 
Для громадян інших країн:
 
  • Право на набуття громадянства України за скороченою процедурою для осіб українського походження.
  • Впровадження нової процедури набуття громадянства для іноземців, які не мають українського етнічного коріння.
  • Можливість отримати українське громадянство без вимоги відмови від наявного громадянства, крім випадків, коли йдеться про громадянство держави-агресора.
  • Спрощену процедуру отримання громадянства для іноземців, які проходять військову службу в Україні.
  • Право на українське громадянство для осіб, яких переслідують у їх країнах з політичних мотивів.
 
 
Як для громадян України, так і інших країн встановлюється чітке правило: особа, яка має інший паспорт, але є громадянином України, на території України визнається лише як громадянин України.
 
Також важливо, що даний закон:
 
  • Не відкриває двері для всіх - перелік країн буде запроваджено з урахуванням безпеки та інтересів України.
  • Забороняє множинне громадянство з державою-агресором. Громадянство РФ - підстава для втрати українського, крім випадків примусу чи автоматичного надання.
  • Передбачає механізми контролю та втрати громадянства у випадку порушень.
  • Не скасовує вимог щодо знання української мови, історії та Конституції - ці умови збережено.
 
Для держслужбовців і суддів множинне громадянство заборонено законодавством і надалі. Закон цього не змінює.

 

війна ук

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