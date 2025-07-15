Зеленський легалізував множинне громадянство: подробиці

Відтепер, за певних умов українці зможуть одночасно мати паспорти двох і більше країн.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження в Україні інституту множинного громадянства. За певних умов українці зможуть одночасно мати паспорти двох і більше країн.

Про це йдеться у картці проекту закону.

Відповідний документ вперше на законодавчому рівні врегульовує питання множинного громадянства.

Ним вводиться поняття "множинне громадянство (підданство)", під яким розуміється одночасна належність особи до громадянства (підданства) двох або більше держав.