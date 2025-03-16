Зеленський мав розмову з новим прем'єром Канади

Канадський прем'єр був переобраний лише 10 березня.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

Вони обговорили припинення вогню в Україні, повідомив прем'єр-міністр Канади у соцмережі Х (Twitter).

"Сьогодні вранці я розмовляв із прем'єр-міністром Стармером, президентом (України) Зеленським і багатьма нашими найближчими союзниками, щоб обговорити шлях України до миру", - йдеться в дописі.

Карні наголосив, що Канада підтримує пропозицію про негайне припинення вогню в Україні.

"Тепер росія повинна припинити тягнути час і починати свої атаки. Настав час росії сумлінно сісти за стіл переговорів", - додав Карні.

Відповідно до домовленості G7 Канада посилить контроль за дотриманням санкцій проти рф, щоб стимулювати їх виконання, зазначив Карні.

"Канада - незмінний союзник України. Ми забезпечимо Україні військову підтримку, необхідну для самооборони - зараз і в майбутньому", - резюмував канадський прем'єр.

Минулих вихідних у Канаді обрали наступника Трюдо.