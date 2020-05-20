ПОЛІТИКА НОВИНИ"Зараз я підпишу банківський закон - це остання передумова до підписання меморандуму з МВФ".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський може підписати "антиколомойський" закон вже сьогодні
"Ми підпишемо цей меморандум у травні місяці, затягувати не можна"
Фото: Економічна правда
Президент Володимир Зеленський заявив, що може підписати "антиколомойський" закон або у середу, або протягом 1-2 днів, повідомляє "Економічна правда".
Про це він повідомив під час брифінгу з журналістами.
"Зараз я підпишу банківський закон - це остання передумова до підписання меморандуму з МВФ.
Ми підпишемо цей меморандум у травні місяці, затягувати не можна.
Банківський закон до мене прийде завтра чи післязавтра, або навіть сьогодні. І двері до допомоги від МВФ, за яку ми дуже сильно боролися, будуть відкриті", - резюмує президент.
Нагадаємо, що вчора Рада відкрила шлях до підписання "антиколомойського" закону
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