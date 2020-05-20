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Зеленський може підписати "антиколомойський" закон вже сьогодні

"Ми підпишемо цей меморандум у травні місяці, затягувати не можна"
"Зараз я підпишу банківський закон - це остання передумова до підписання меморандуму з МВФ".
Зеленський може підписати "антиколомойський" закон вже сьогодні Фото: Економічна правда

Президент Володимир Зеленський заявив, що може підписати "антиколомойський" закон або у середу, або протягом 1-2 днів, повідомляє "Економічна правда".

Про це він повідомив під час брифінгу з журналістами.

"Зараз я підпишу банківський закон - це остання передумова до підписання меморандуму з МВФ. 

Ми підпишемо цей меморандум у травні місяці, затягувати не можна. 

Банківський закон до мене прийде завтра чи післязавтра, або навіть сьогодні. І двері до допомоги від МВФ, за яку ми дуже сильно боролися, будуть відкриті", - резюмує президент.

Нагадаємо, що вчора Рада відкрила шлях до підписання "антиколомойського" закону

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20 05 2020 11:32
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