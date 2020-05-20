Зеленський може підписати "антиколомойський" закон вже сьогодні

"Ми підпишемо цей меморандум у травні місяці, затягувати не можна"

"Зараз я підпишу банківський закон - це остання передумова до підписання меморандуму з МВФ".

Президент Володимир Зеленський заявив, що може підписати "антиколомойський" закон або у середу, або протягом 1-2 днів, повідомляє "Економічна правда".

Про це він повідомив під час брифінгу з журналістами.

"Зараз я підпишу банківський закон - це остання передумова до підписання меморандуму з МВФ.

Ми підпишемо цей меморандум у травні місяці, затягувати не можна.

Банківський закон до мене прийде завтра чи післязавтра, або навіть сьогодні. І двері до допомоги від МВФ, за яку ми дуже сильно боролися, будуть відкриті", - резюмує президент.

Нагадаємо, що вчора Рада відкрила шлях до підписання "антиколомойського" закону