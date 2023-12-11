Зеленський може виступити перед сенаторами у Вашингтоні з актуальними питаннями безпеки

Зеленський у понеділок, 11 грудня, поїде до Сполучених Штатів. Там він зустрінеться із президентом США Джо Байденом.

Президент України Володимир Зеленський у ході анонсованого візиту до Сполучених Штатів може виступити на зустрічі сенаторів.

Про це повідомляє CNN.

Джерела видання зазначають, що главу держави запросили виступити на зустрічі всіх сенаторів лідер більшості Чак Шумер та лідер республіканської партії Мітч Макконнелл. Повідомляється, що зустріч відбудеться уранці у вівторок, 12 грудня.

У рамках свого візиту до Вашингтона президент України також проведе зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

У Білому домі наголосили, що візит Зеленського до США та його зустріч із президентом Джо Байденом "покликана підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України у його захисті від жорстокого вторгнення росії".

"Оскільки росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєву важливість продовження підтримки Сполучених Штатів у цей критичний момент", - заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Зеленський у понеділок, 11 грудня, поїде до Сполучених Штатів. Там він зустрінеться із президентом США Джо Байденом.

При цьому наголошується, що президент України фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки воюючої країни у захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах та повазі до суверенітету кожної нації.

Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році.