Зеленський може зустрітися з Папою Римським вже завтра – Reuters
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Папою Франциском у Ватикані 13 травня. Офіційних підтверджень ні від італійського, ні від українського керівництва поки що не надходило.
Про це агентству Reuters повідомили дипломатичні джерела.
Джерело в Італії підтвердило, що Зеленський може перебувати в Римі на вихідних. Там він також може зустрітися з премʼєркою Італії Джорджією Мелоні.
Першим новину про запланований візит повідомило італійське інформаційне агентство Ansa. Очікують, що 13-14 травня Зеленський також відвідає Німеччину.