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Зеленський може зустрітися з Папою Римським вже завтра – Reuters

12 травня 2023, 13:17
Зеленський може зустрітися з Папою Римським вже завтра – Reuters
Фото: з вільних джерел
Аудієнція, про яку йдеться, може відбутися вже найближчої суботи, 13 травня.

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Папою Франциском у Ватикані 13 травня. Офіційних підтверджень ні від італійського, ні від українського керівництва поки що не надходило.

Про це агентству Reuters повідомили дипломатичні джерела.

Джерело в Італії підтвердило, що Зеленський може перебувати в Римі на вихідних. Там він також може зустрітися з премʼєркою Італії Джорджією Мелоні.

Першим новину про запланований візит повідомило італійське інформаційне агентство Ansa. Очікують, що 13-14 травня Зеленський також відвідає Німеччину.

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