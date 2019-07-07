Зеленський: Ми працюємо вдень і вночі, щоб повернути моряків, - ФОТО
"Сьогодні тут присутні сім'ї наших полонених моряків, і я вклоняюся вам за вашу мужність і витримку. Не буду багато говорити. Повірте, ми працюємо і вдень, і вночі, щоб повернути наших моряків додому. І я особисто роблю все, щоб слова про повернення нарешті перетворилися на міцні обійми з вашими хлопцями", - сказав президент, інформує УП.
Фото:Twitter
Зеленський також привітав учасників навчань "Сі Бриз" та наголосив на підтримці міжнародних партнерів у зміцненні ВМС України.
Фото:Думська
Він зазначив, що в навчаннях беруть участь близько 3 тисяч військовослужбовців з 19 країн світу.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські силовики захопили три українські військові кораблі в нейтральних водах Чорного моря. Екіпаж двох катерів і буксира (24 людини) доправили до Сімферополя, де підконтрольний Росії суд заарештував усіх українців. Наступного дня моряків перевезли до Москви, де вони й перебувають досі.
25 травня Міжнародний трибунал з морського права ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити всіх українських моряків, які були взяті в полон у листопаді 2018 року, і повернути три кораблі. Росія заявила, що не виконуватиме вимог Міжнародного трибуналу.
Того самого дня Московський суд розглянув апеляційні скарги військовополонених українських моряків і відхилив їх. Суд залишив усіх українських військовополонених моряків під вартою до кінця липня.
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