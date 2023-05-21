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ПОЛІТИКА

Зеленський на саміті G7 обговорив з президентом Індонезії розширення зернової ініціативи

21 травня 2023, 09:13
Зеленський на саміті G7 обговорив з президентом Індонезії розширення зернової ініціативи
Володимир Зеленський
Також український президент поінформував Відодо про перебіг бойових дій.

Під час робочого візиту до Японії для участі в саміті G7 президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Індонезії Джоко Відодо. 

Про це повідомляє пресслужба офісу президента.

Зеленський поінформував Відодо про перебіг бойових дій в Україні, а також привернув увагу до ворожих обстрілів цивільної інфраструктури.

Він закликав лідера Індонезії сприяти зусиллям Києва у поверненні незаконно депортованих дітей.

Відодо привітав продовження Чорноморської зернової ініціативи, обидва президенти підкреслили важливість її розширення.

Крім того, лідери країн обговорили реалізацію української формули миру. Зеленський подякував Відодо за запрошення на саміт G20 у листопаді минулого року, на якому було представлено українську формулу миру.

Український президент також подякував Індонезії за готовність підтримати зусилля з відновлення України, зокрема у сфері охорони здоров’я.

Президент України сьогодні проведе зустріч із Джо Байден. Джерела видання Politico повідомляють, що американський лідер збирається оголосити про новий пакет військової допомоги на суму 375 млн доларів після зустрічі з українським колегою на саміті G7.

Джерела видання повідомили, що в пакет допомоги увійдуть артилерійське знаряддя, бронетехника та протитанкові засоби.

"Це обладнання, яке США і союзники постачали в минулому, але яке дуже необхідне напередодні боїв, що очікуються навесні і влітку", - пише видання.

ІндонезіяG7зеленський

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