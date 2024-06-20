Зеленський на Ставці доручив уряду спростити українцям умови встановлення сонячних панелей

Уряд має представити також стратегію розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави.

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача, присвячену енергетичній безпеці.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі

За словами Зеленського, з доповідями виступили прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов і командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Глава держави запропонував Кабміну спростити українцям умови встановлення сонячних панелей.

"Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами", - зазначив Президент.