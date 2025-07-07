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Зеленський на Ставці заслухав доповіді про фронт та дрони

07 липня 2025, 21:55
Зеленський на Ставці заслухав доповіді про фронт та дрони
Стримувати російські штурми і забезпечувати активні дії ЗСУ можливо саме завдяки дронам та технологічним рішенням, зауважив президент
Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Обговорили фронт та дрони для військових.
 
Про це йдеться у вечірньому зверненні глави української держави.
 
Під час Ставки президент заслухав доповіді щодо фронту. Зокрема, про ситуацію на Покровському та Новопавлівському напрямках. А також Оріхівському, та про події у Сумській області. Обговорили дії ЗСУ на російській території в прикордонні - Курська та Бєлгородська області.
 
"Окупанти не відчуватимуть там спокою. Була дуже детальна розмова щодо дронів: маємо значно більше використовувати всі типи дронів, які допомагають саме на передовій", - розповів Зеленський.
 
За його словами, наразі стримувати російські штурми і забезпечувати активні дії ЗСУ можливо саме завдяки дронам та технологічним рішенням.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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