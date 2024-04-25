Зеленський нагородив посмертно 198 захисників України

Нагороди призначені "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".

Президент Володимир Зеленський відзначив посмертно державними нагородами 198 українських військовослужбовців.

Про це йдеться у відповідному указі №242/2024 від 25 квітня оприлюднений на сайті глави держави.

Згідно з документом нагороди призначені "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".

Захисники посмертно нагороджені орденами Богдана Хмельницького, "За мужність" та медалями "За військову службу Україні".