Зеленський нагородив посмертно 198 захисників України
Президент Володимир Зеленський відзначив посмертно державними нагородами 198 українських військовослужбовців.
Про це йдеться у відповідному указі №242/2024 від 25 квітня оприлюднений на сайті глави держави.
Згідно з документом нагороди призначені "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".
Захисники посмертно нагороджені орденами Богдана Хмельницького, "За мужність" та медалями "За військову службу Україні".