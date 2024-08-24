Зеленський нагородив Трюдо Орденом Свободи
24 серпня 2024, 14:23
Джастін Трюдо. Фото: Blair Gable / Reuters
Канадський прем'єр отримав за нагороду підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Президент України Володимир Зеленський нагородив прем’єр-міністра Джастіна Трюдо Орденом Свободи.
Про це йдеться в указі українського лідера від 23 серпня 2024 року.
“Нагородити орденом Свободи Джастіна П’єра Джеймса Трюдо– Прем’єр-міністра Канади”, ‒ зазначено у докменті.
Трюдо отримав нагороду “за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-канадського міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України”.