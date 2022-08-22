Зеленський нагородив українців за служіння батьківщині

Президент України Володимир Зеленський відзначив премією "Національна легенда України", громадян, які не зламалися попри російське вторгнення та сумлінно виконували свою роботу під час війни та в умовах окупації.

Про це він повідомив у Telegram

"Державу, яка шанує та цінує своїх людей, неможливо знищити. Бо її громадяни, її герої за таку державу завжди стоятимуть горою і захищатимуть. Таких людей із часу проголошення незалежності в Україні було чимало. А з початком повномасштабної війни стало ще більше. Пишаємося кожним і кожною. І кожного й кожну уособлюють цьогорічні лауреати премії "Національна легенда України", - йдеться у повідомленні.

Серед нагороджених залізничник Анатолій Бабічев. "Дев’ять днів його потяг вивозив людей із Костянтинівки, Харкова, Краматорська, Лимана. У цьому ж поїзді, в іншому вагоні, працювала його дружина Наталя. Під час обстрілу потяга вона загинула. Попри особисту трагедію Анатолій не зламався, повернувся до служби й порятунку людей", - зазначив президент.

Окрім того, Зеленський посмертно нагородив Анатолія Борисовича Солов’яненка за вагомий творчий доробок і зміцнення культурної слави України. Ще одним лауреатом премії став пожежник Ігор Івасиков. "Завдяки його діям з-під завалів ОДА у Миколаєві було врятовано 17 осіб", - поінформував гарант.

Нагороду отримало й подружжя лікарів Ольга і Анатолій Свист. "Опинившись у Бучі, вони не змогли залишити місто, зателефонували друзям і попросили всиновити їхніх дітей, якщо вони не повернуться. Два тижні під постійними обстрілами й без належного обладнання вони робили надскладні операції, рятуючи життя важкопоранених дітей", - зазначив Володимир Зеленський. Президент, нагородив також вчительку Ганну Бут із Мелітополя. "Попри окупацію вона виховує своїх учнів патріотами. Відео, де вона, загорнувшись у прапор України, вимагає від міжнародної спільноти рішучіших дій, потрапило майже в усі світові ЗМІ та соцмережі. Мільйони людей на планеті почули: Мелітополь – це Україна", - зазначив він.

Серед нагороджених - волонтерка Тата Кеплер. "Як і тисячі волонтерів, вісім років поспіль вона допомагає нашій армії. Неможливо порахувати, скільки за цей час було знайдено й доправлено аптечок, медичних рюкзаків, турнікетів, бронежилетів та іншого спорядження", - розповів президент.

Окрім того, лауреатом премії "Національна легенда України" став амбасадор платформи UNITED24, відомий футболіст Андрій Шевченко. "Ці та багато інших титулів прославили його на весь світ. А зараз допомагають гуртувати світ задля підтримки й допомоги Україні", - підсумував Володимир Зеленський.

Державна нагорода "Національна легенда України" - це відзнака президента України, що встановлена для відзначення громадян за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові, вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.