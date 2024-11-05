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Зеленський намагається "втягнути" Польщу у війну – віцепрем'єр-міністр Польщі Гавковський

05 листопада 2024, 08:55
Зеленський намагається
Кшиштоф Гавковський представляє в уряді блок лівих сил.
Віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський звинуватив Президента України Володимира Зеленського у спробі "втягнути Польщу у війну".
 
Про це політик, що представляє блок "Лівиця", сказав в ефірі польського радіо ZET.
 
Він  виступив проти того, щоб його країна збивала ракети, які летять у західні регіони України.
 
Гавковський також переконаний, що українська влада ставиться до Польщі "нечесно". Мовляв, країна виступає великим логістичним хабом та є другом України.
 
"Слова з вуст Зеленського не гідні політика, який багато чим зобов'язаний Польщі. У таких ситуаціях потрібно говорити "дякую", а не вимагати" - нарікає віцепрем'єр.
 
Нагадаємо, Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Польща "знайшла причину відмовити" у відповідь на прохання захистити газові родовища у Стрию або передати літаки МіГ.
росія окупантиВолодимир Зеленськийвійна в Україні

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