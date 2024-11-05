Зеленський намагається "втягнути" Польщу у війну – віцепрем'єр-міністр Польщі Гавковський

Кшиштоф Гавковський представляє в уряді блок лівих сил.

Віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський звинуватив Президента України Володимира Зеленського у спробі "втягнути Польщу у війну".

Про це політик, що представляє блок "Лівиця", сказав в ефірі польського радіо ZET.

Він виступив проти того, щоб його країна збивала ракети, які летять у західні регіони України.

Гавковський також переконаний, що українська влада ставиться до Польщі "нечесно". Мовляв, країна виступає великим логістичним хабом та є другом України.

"Слова з вуст Зеленського не гідні політика, який багато чим зобов'язаний Польщі. У таких ситуаціях потрібно говорити "дякую", а не вимагати" - нарікає віцепрем'єр.

Нагадаємо, Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Польща "знайшла причину відмовити" у відповідь на прохання захистити газові родовища у Стрию або передати літаки МіГ.