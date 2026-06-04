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Зеленський написав відкритого листа путіну

04 червня 2026, 21:33
Зеленський написав відкритого листа путіну
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Глава держави пропонує прямі переговори для завершення війни.
Президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа російському диктатору путіну. У ньому глава держави заявив про готовність Києва завершувати війну шляхом прямих переговорів.
 
Про це повідомляє офіційний сайт президента.
 
Зеленський зазначив, що потенційна зустріч не обов’язково має відбутися в москві чи Києві – як майданчики для перемовин можуть розглядатися країни, які традиційно приймають дипломатичні ініціативи щодо війни і миру, зокрема Швейцарія, Туреччина або окремі держави арабського регіону.
 
"Нинішня лінія фронту – це відправна точка, з якої має початися дипломатичний процес", – наголосив президент.
 
За його словами, Україна готова погодитися на повне припинення вогню на період переговорів, провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", а також домогтися повернення цивільних і дітей, яких було вивезено під час бойових дій.
 
Окремо Зеленський наголосив, що США та європейські країни мають бути залучені до цього процесу як сторони, які можуть забезпечити гарантії безпеки.
 
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що цей лист до путіна надішлють дипломатичними каналами та будуть очікувати "змістовної відповіді на цю пропозицію". Речник глави рф Дмитро Пєсков більш як через пів години після оприлюднення листа заявив, що в кремлі бачили це повідомлення, а путіну про це доповідатимуть пізніше.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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