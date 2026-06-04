Зеленський написав відкритого листа путіну

Глава держави пропонує прямі переговори для завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа російському диктатору путіну. У ньому глава держави заявив про готовність Києва завершувати війну шляхом прямих переговорів.

Про це повідомляє офіційний сайт президента.

Зеленський зазначив, що потенційна зустріч не обов’язково має відбутися в москві чи Києві – як майданчики для перемовин можуть розглядатися країни, які традиційно приймають дипломатичні ініціативи щодо війни і миру, зокрема Швейцарія, Туреччина або окремі держави арабського регіону.

"Нинішня лінія фронту – це відправна точка, з якої має початися дипломатичний процес", – наголосив президент.

За його словами, Україна готова погодитися на повне припинення вогню на період переговорів, провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", а також домогтися повернення цивільних і дітей, яких було вивезено під час бойових дій. Окремо Зеленський наголосив, що США та європейські країни мають бути залучені до цього процесу як сторони, які можуть забезпечити гарантії безпеки.