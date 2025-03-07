Зеленський наступного місяця відвідає Південну Африку – Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський відвідає Південну Африку у квітні.

Речник президента ПАР Вінсент Магвенья в четвер, 6 березня, повідомив виданню, що Зеленський зустрінеться з Рамафосою 10 квітня. Вони обговорять зусилля щодо припинення війни росії проти України.

"Візит є продовженням поточних домовленостей президента Рамафоси з президентом путіним і президентом Зеленським щодо інклюзивного мирного процесу, який забезпечить шлях до миру між росією та Україною", - сказав речник.

Південна Африка оголошувала про свою нейтральну позицію щодо війни в Україні. Сиріл Рамафоса два роки тому очолив мирну ініціативу шести африканських країн, але вона не дала результатів.

Bloomberg також зазначає, що Зеленський і Рамафоса зустрінуть у той момент, коли намагаються налагодити відносини з президентом США Дональдом Трампом.