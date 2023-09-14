Зеленський наступного тижня зустрінеться з Байденом – NBC

Також він збирається відвідати Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку.

Президент України Володимир Зеленський планує наступного тижня зустрітися з американським колегою Джо Байденом.

Про це заявив високопоставлений український чиновник, повідомляє NBC.

Також він розповів, що Зеленський збирається відвідати Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку.

"Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що також він має зустрітися з президентом Джо Байденом.

Поки незрозуміло, чи відбудеться зустріч Байдена і Зеленського в Нью-Йорку або в Білому домі. Востаннє Байден зустрічався із Зеленським у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Зеленський публічно заявив про свій намір виступати на ГА ООН протягом кількох місяців.