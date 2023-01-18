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Зеленський: НАТО – найкраща гарантія безпеки для України

18 січня 2023, 20:49
Зеленський: НАТО – найкраща гарантія безпеки для України
Фото: з вільного доступу
Президент Володимир Зеленський у середу підтвердив прагнення до вступу України в Північноатлантичний Альянс, назвавши його "найкращою гарантією безпеки" для Києва
"Гарантії безпеки є одним з головних пріоритетів для нас. Ми розуміємо, що на даний момент ми ще не там, на жаль, росія це добре розуміє, і вони роблять все можливе, щоб нам не було легко приєднатися. Але ми на шляху до НАТО, тому що НАТО – це найкраща гарантія безпеки для нас, для нашої країни, для наших дітей", – заявив глава держави в інтерв’ю ведучому CNN Фаріду Закарії в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
 
Також Зеленського попросили прокоментувати слова колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера, який напередодні на Всесвітньому економічному форумі заявив, що росії слід дати можливість бути членом світового порядку.
 
осія вже заслужила місце серед терористів… Наш пріоритет сьогодні, наше політичне завдання сьогодні – зустріти різних політичних лідерів і діячів, тих, хто ще має вплив або мав його донедавна, щоб вони змогли визнати велику помилку, яку зробив путін, щоб вони визнали, що це – агресія росії", – відповів президент України.
 
Минулого тижня Володимир Зеленський висловив сподівання на конкретні рішення щодо членства України в НАТО на саміті Альянсу, який відбудеться влітку у Вільнюсі, зазначивши, що "на сьогодні просто підтримки України у вигляді риторики про відкриті двері недостатньо".
НАТОзеленський

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