ПОЛІТИКА НОВИНИКандидат у президенти Володимир Зеленський назвав "ДНР" і "ЛНР" повстанцями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський назвав "ДНР" і "ЛНР" повстанцями
Ставлячи запитання Порошенкові, які були написані на листку паперу (Зеленський анонсував їх як запитання від народу), він зачитав: "Чи правда те, що цукерки Рошен є в пайках повстанців "ЛНР" і "ДНР"
Наголосимо, що згідно із законодавством України непідконтрольні уряду райони Донецької і Луганської областей визнані окупованими Російською Федерацією, а збройні формування, які там перебувають - російськими.
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19 04 2019 19:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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