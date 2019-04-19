Зеленський назвав "ДНР" і "ЛНР" повстанцями Ставлячи запитання Порошенкові, які були написані на листку паперу (Зеленський анонсував їх як запитання від народу), він зачитав: "Чи правда те, що цукерки Рошен є в пайках повстанців "ЛНР" і "ДНР"

Кандидат у президенти Володимир Зеленський назвав "ДНР" і "ЛНР" повстанцями.

Наголосимо, що згідно із законодавством України непідконтрольні уряду райони Донецької і Луганської областей визнані окупованими Російською Федерацією, а збройні формування, які там перебувають - російськими.

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