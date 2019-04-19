Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський назвав "ДНР" і "ЛНР" повстанцями

Ставлячи запитання Порошенкові, які були написані на листку паперу (Зеленський анонсував їх як запитання від народу), він зачитав: "Чи правда те, що цукерки Рошен є в пайках повстанців "ЛНР" і "ДНР"
Кандидат у президенти Володимир Зеленський назвав "ДНР" і "ЛНР" повстанцями.
Зеленський назвав "ДНР" і "ЛНР" повстанцями

Наголосимо, що згідно із законодавством України непідконтрольні уряду райони Донецької і Луганської областей визнані окупованими Російською Федерацією, а збройні формування, які там перебувають - російськими.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 04 2019 19:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.