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Зеленський назвав єдину на сьогодні модель перемовин з росією

30 червня 2024, 18:16
Зеленський назвав єдину на сьогодні модель перемовин з росією
Володимир Зеленський
Український Президент Володимир Зеленський бачить лише одну модель перемовин з російським диктатором путіним.

За його словами, це має бути тристоронній договір з посередниками, яких задіювали щодо зернового коридору.

Про це Зеленський розказав в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer.

Журналістка Труді Рубін запитала, чи можуть бути варіанти, щоб Україна проводила перемовини з путіним. 

Зеленський назвав лише одну опцію – документ, схожий на договір про зерновий коридор.

"Україна може знайти модель, в якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з росією, а з ООН та Туреччиною", - заявив український лідер. 

За його словами, вони взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписувати з росією.

"І так воно спрацювало: дві дзеркальні угоди, між якими є ООН та Туреччина… Так само і в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в судноплавстві може бути використана відповідна модель, коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи. А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само повинен розбиратися з представниками рф. Покищо у нас є тільки така модель", - додав Зеленський.

 
РосіяВолодимир Зеленськийвійна в Україніперемовини

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