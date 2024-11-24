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Зеленський назвав кількість авіаударів рф по Україні за тиждень

24 листопада 2024, 16:21
Зеленський назвав кількість авіаударів рф по Україні за тиждень
Україна не є полігоном для випробування зброї, наголосив Зеленський

Протягом тижня росія застосувала більш ніж 800 керованих авіаційних бомб, близько 460 ударних дронів та понад 20 ракет різних типів проти України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Україна не є полігоном для випробування зброї. Україна – суверенна та незалежна держава. Але росія досі продовжує свої намагання знищити наших людей, посіяти страх та паніку, послабити нас", – йдеться у заяві президента.

Зеленський додав, що Україна потребує більшої кількості систем ППО.
 
"Україні потрібно більше ППО, і ми працюємо над цим із партнерами. Украй важливо зміцнити захист нашого неба", – додав очільник України.
війна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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