Зеленський назвав кількість втрат української армії у війні

За словами президента, народ України платить найвищу ціну у цій війні.

Президент України Володимир Зеленський озвучив втрати України у війні з росією.

Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.

За словами президента, Україна втратила до 100 тисяч військових і 13 тисяч мирних мешканців.

Також, за його словами, від агресивних дій рф загинуло понад 600 дітей. Крім того, він повідомив про 1700 російських атак по закладах освіти і 780 атак – по медичних закладах.

"Наш народ платить найвищу ціну. Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші – все, що у нас є з точки зору фінансів. Але найголовніше, ми віддали життя наших людей", - зазначив Зеленський.