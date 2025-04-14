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Зеленський назвав кількість втрат української армії у війні

14 квітня 2025, 11:11
Зеленський назвав кількість втрат української армії у війні
За словами президента, народ України платить найвищу ціну у цій війні.
Президент України Володимир Зеленський озвучив втрати України у війні з росією.
 
Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.
 
За словами президента, Україна втратила до 100 тисяч військових і 13 тисяч мирних мешканців.
 
Також, за його словами, від агресивних дій рф загинуло понад 600 дітей. Крім того, він повідомив про 1700 російських атак по закладах освіти і 780 атак – по медичних закладах.
 
"Наш народ платить найвищу ціну. Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші – все, що у нас є з точки зору фінансів. Але найголовніше, ми віддали життя наших людей", - зазначив Зеленський.
втративійна в УкраїніВолодимир Зеленський

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