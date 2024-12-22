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Зеленський назвав ключове завдання для України у 2025 році

22 грудня 2024, 19:25
Зеленський назвав ключове завдання для України у 2025 році
У січні – після зміни адміністрації США – відбудеться багато змін у міжнародних справах, заявив Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українцям необхідно здолати окупанта, перемогти російське зло. Нам потрібен справедливий мир, і кожен має працювати саме заради цього.

Про це сказав Володимир Зеленський під час виступу з нагоди Дня дипломата.

За словами глави держави, бути послом України, українським дипломатом – це бути людиною, яка може відповісти абсолютно конкретно на питання, що саме було зроблено для наближення миру, для захисту інтересів України й українців. Наступний рік буде ключовим, наголошує Зеленський, з точки зору саме цього завдання.
 
"Ми повинні зробити все, щоб 2025-й рік став для України роком справедливого миру", – наголосив український лідер.
 
Він додав, що у січні – після зміни адміністрації США – відбудеться й багато змін у міжнародних справах. Зокрема, йдеться про:
 
  • вибори у Німеччині та Польщі;
  • зміни внутрішнього балансу сил та настроїв на Близькому Сході, у регіоні Затоки, Північній Африці, Сахелі, Латинській Америці;
  • просування інтересів України у відносинах із Китаєм, Індією, іншими державами Азії;
  • розвиток реального партнерства з Японією;
  • більш змістовні відносини з Кореєю.
 
"У світі є сотні напрямків відносин, у яких для України потрібен реальний, конкретний, відчутний результат. І саме це – ваша робота. Бути в усіх потрібних кабінетах, бути в медіа, бути у спілкуванні з усіма потрібними для України людьми й бути зрозумілими – так, щоб Україна мала необхідний результат. Я дякую всім тим, хто працює саме так – хто працює не просто на втому в кінці робочого дня чи на вдячність безпосереднього керівника, не з 9-ї до 18-ї години, а на результат для України", – наголосив Зеленський.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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