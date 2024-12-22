Зеленський назвав ключове завдання для України у 2025 році

У січні – після зміни адміністрації США – відбудеться багато змін у міжнародних справах, заявив Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українцям необхідно здолати окупанта, перемогти російське зло. Нам потрібен справедливий мир, і кожен має працювати саме заради цього.

Про це сказав Володимир Зеленський під час виступу з нагоди Дня дипломата.

За словами глави держави, бути послом України, українським дипломатом – це бути людиною, яка може відповісти абсолютно конкретно на питання, що саме було зроблено для наближення миру, для захисту інтересів України й українців. Наступний рік буде ключовим, наголошує Зеленський, з точки зору саме цього завдання.

"Ми повинні зробити все, щоб 2025-й рік став для України роком справедливого миру", – наголосив український лідер.