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Зеленський назвав місто, яке окупанти найбільше хочуть захопити

01 серпня 2024, 11:35
Зеленський назвав місто, яке окупанти найбільше хочуть захопити
Окупанти планують атаки на Костянтинівку, Торецьк та Слов'янськ.
Покровськ на Донеччині залишається головною ціллю російських загарбників після невдалого наступу на Харків.
 
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким виданням.
 
Президент зазначив, що окупанти планують атаки на Костянтинівку, Торецьк та Слов'янськ. Проте наразі росіяни зосереджують найбільшу кількість особового складу, зброї та керованих авіаційних бомб саме на Покровському напрямку.
 
"Їх напрямок головний, це не в цілому Схід, хоча Слов'янськ не виняток, але Покровськ, я сказав би на сьогодні, це для них пріоритет. Покровський напрямок і це місто Покровськ. Авжеж там є і Костянтинівка, авжеж вони ціляться і на Торецьк, авжеж вони хочуть і плани у них є щодо Слов'янська, але все це плани. Найбільшу кількість особового складу, найбільшу кількість зброї і КАБів, все, що в них є, вони зосереджують сьогодні на Покровському напрямку", – пояснив Зеленський.
 
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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