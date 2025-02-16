Зеленський назвав нові цифри втрат України у війні

Йдеться про понад 46 тисяч полеглих.

Президент Володимир Зеленський заявив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули понад 46 тисяч військових та 380 тисяч дістали поранення. Крім того, рф вбила тисячі цивільних і депортувала майже 20 тисяч українських дітей.

Про це він сказав в інтервʼю американському телеканалу NBC News.

Він, зокрема, сказав, що, як і раніше, вважає за можливе, що Україна зможе здобути військову перемогу.

"Звичайно, так. Але це багато втрат. Ми не розуміємо, наскільки багато. Я думаю, що це забагато. І я не певен, що з такою швидкістю. Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, буде складно. Це буде довго. Довше, ніж можливо", – сказав президент.

Зеленський також відповів на слова глави Пентагону Піта Гегсета про нібито "нереалістичність" повернення всіх територій України, захоплених росією з 2014 року.