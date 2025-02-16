Зеленський назвав нові цифри втрат України у війні
16 лютого 2025, 20:15
Йдеться про понад 46 тисяч полеглих.
Президент Володимир Зеленський заявив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули понад 46 тисяч військових та 380 тисяч дістали поранення. Крім того, рф вбила тисячі цивільних і депортувала майже 20 тисяч українських дітей.
Про це він сказав в інтервʼю американському телеканалу NBC News.
Він, зокрема, сказав, що, як і раніше, вважає за можливе, що Україна зможе здобути військову перемогу.
"Звичайно, так. Але це багато втрат. Ми не розуміємо, наскільки багато. Я думаю, що це забагато. І я не певен, що з такою швидкістю. Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, буде складно. Це буде довго. Довше, ніж можливо", – сказав президент.
Зеленський також відповів на слова глави Пентагону Піта Гегсета про нібито "нереалістичність" повернення всіх територій України, захоплених росією з 2014 року.
В інтерв'ю Зеленський наголосив, що закони України не дозволяють їй визнати, що рф володіє українськими територіями.
"Юридично ми не визнаємо нашу окуповану територію як територію росії. Ми ніколи цього не зробимо", – сказав він.
При цьому Зеленський визнав, що був би готовий обговорити відмову від окупованої території в рамках дипломатичної угоди, за якою Україна могла б вступити до НАТО.
"Так, ми маємо повернути дипломатично. Так, ми можемо. Якщо ми в НАТО, зрозуміло чому дипломатично, це дуже зрозуміло", – сказав президент, додавши, що пріоритет – "звичайно, не втратити людей".
У майбутньому, додав він, Україна шукатиме "гарний, дипломатичний" шлях відшкодування територіальних втрат, але "сьогодні найголовніше – це люди".