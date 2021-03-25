Зеленський назвав підготовку до деокупації Донбасу одним із стратегічних завдань СБУ

Він також відзначив високу заслугу СБУ у зборі та підготовці матеріалів для останніх рішень РНБО

Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників і ветеранів Служби безпеки України з професійним святом і 29-річчям створення СБУ.

"Саме ваша спецслужба закриває найширше поле дій, реагуючи на загрози по всій Україні: і в мирних містах, і на передовій, і на окупованих територіях", - сказав Зеленський у своєму привітанні, текст якого наведено на сайті глави держави в четвер, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, серед стратегічних завдань СБУ - реформа і перетворення спецслужби відповідно до моделі найкращих світових спецслужб, а також підготовка до деокупації Донбасу.

"Я впевнений, що завдяки вашим знанням, досвіду та мужності всі ці завдання обов’язково будуть виконані", - наголосив глава держави.

Він також відзначив високу заслугу СБУ у зборі та підготовці матеріалів для останніх рішень РНБО. "Без вашої роботи довгоочікуване для українців відновлення справедливості було б неможливим", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Криму