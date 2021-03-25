Зеленський назвав підготовку до деокупації Донбасу одним із стратегічних завдань СБУ
"Саме ваша спецслужба закриває найширше поле дій, реагуючи на загрози по всій Україні: і в мирних містах, і на передовій, і на окупованих територіях", - сказав Зеленський у своєму привітанні, текст якого наведено на сайті глави держави в четвер, пише "Інтерфакс-Україна".
За його словами, серед стратегічних завдань СБУ - реформа і перетворення спецслужби відповідно до моделі найкращих світових спецслужб, а також підготовка до деокупації Донбасу.
"Я впевнений, що завдяки вашим знанням, досвіду та мужності всі ці завдання обов’язково будуть виконані", - наголосив глава держави.
Він також відзначив високу заслугу СБУ у зборі та підготовці матеріалів для останніх рішень РНБО. "Без вашої роботи довгоочікуване для українців відновлення справедливості було б неможливим", - зауважив Зеленський.
Нагадаємо, що Зеленський затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Криму
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